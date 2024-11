È finita l’attesa per gli oltre diecimila partecipanti ai concorsi indetti dall’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e finalizzati all’assunzione di diciotto infermieri e trenta operatori sociosanitari. Dopo un tira e molla infinito determinato dai contenziosi amministrativi innescati dai candidati in un primo tempo risultati ammessi alle prove preselettive e dagli esclusi, il management aziendale ha finalmente riavviato le procedure concorsuali. Un primo passaggio è stato consumato qualche giorno fa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di indizione delle prove scritte per i due concorsi che non contemplano una fase preselettiva. Gli oltre diecimila partecipanti saranno, infatti, riposizionati ai nastri di partenza ma i concorsi entrerà immediatamente nel vivo con la prima prova scritta. Le date delle selezioni sono state fissate per le prime settimane di gennaio e dovrebbero svolgersi nelle aule universitarie del campus di Germaneto.

l.c.

