La polizia sta setacciando l'area a sud della città. I controlli rientrano nei piani di sicurezza

Sono in corso in queste ore a Catanzaro alcuni controlli antidroga della polizia. La zona in cui si sono focalizzate le attività è viale Isonzo. I controlli stanno interessando alcuni mezzi pesanti parcheggiati nelle aree limitrofe.

Luana Costa