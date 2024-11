Tre persone fisiche e due giuridiche sono state deferite all’Autorità giudiziaria. Attraverso falsa documentazione attingevano ai contributi pubblici

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha segnalato alla Corte dei Conti un danno erariale per indebite percezioni di pubbliche contribuzioni. Sono state deferite all’autorità giudiziaria penale 3 persone fisiche , tra cui funzionari pubblici e due giuridiche. Il sistema si basava sulla predisposizione di documentazione falsa, con lo scopo di creare costi inesistenti, da ripianare attingendo in maniera indebita ai contributi pubblici. Inoltre, si creavano così falsamente le condizioni per accedere illecitamente alle pubbliche provvidenze. Il danno erariale derivante dall’indebita concessione di contributi pubblici è pari a 8 milioni di euro.