In seguito alla comunicazione di un caso di positività al Covid-19 di un docente, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, d’intesa con le dirigenze scolastiche, ha disposto la sospensione della didattica in presenza in due classi della scuola secondaria di primo grado del plesso Patari (prima A e prima B) e in tre classi della secondaria di primo grado del plesso Manzoni (prima e terza I, prima G). Lo riferisce una nota dell’ente.

Il provvedimento- si fa rilevare - prevede l’attivazione, ove possibile, della didattica integrata, ed è valido da domani, lunedì 8 febbraio, fino al 14, salvo revoche motivate dall’esito dei tamponi.