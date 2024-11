Gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un uomo e una donna

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volante, diretti dal dott. Gianluigi Crusco, impegnati nei servizi per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,

hanno tratto in arresto B.G. cl. 82 e M.F. cl. 79, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, già noti alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti specifici ed altro, sono stati sorpresi nell’abitazione in cui convivono, sita nella zona di Viale Isonzo, in possesso di circa 40 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, in parte contenuta in 23 involucri pronti per essere spacciati.

Accortisi della presenza degli Agenti, mentre la donna M.F. apriva la porta, l’uomo B.G. cercava di disfarsi di quanto illegalmente detenuto lanciando una scatola dalla finestra che dava sul retro dell’abitazione, subito recuperata dal personale della seconda pattuglia presente sul posto.

All’interno della scatola si rinvenivano un bilancino di precisione, avvolto in un pannolino da infante, e alcuni involucri di cellophane termosaldati contenenti gli stupefacenti.

Durante la perquisizione dell’abitazione si rinvenivano in una borsa femminile 2 portafogli contenenti banconote di vario taglio per un ammontare di 1.815 euro, di tale somma non veniva fornito giustificato possesso e legittimità di provenienza. Il denaro, pertanto, ritenuto quale provento illecito, è stato posto sotto sequestro.

Il P.M. di turno tempestivamente avvisato, ha disposto per B.G. e per M.F., la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il materiale sequestrato è stato depositato è posto nella disponibilità dell’A.G.