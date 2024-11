Il decoro e l’arredo urbano di Catanzaro comincia a diventare un serio problema per i cittadini. Ed effettivamente a giudicare da alcune foto che ci hanno mandato alcuni lettori catanzaresi la situazione rischia rapidamente di scivolare nel degrado. La zona nelle foto è la strada Principale del Parco di Siano, Viale Ferdinando Galiani. Una zona molto frequentata e sulla quale tanti catanzaresi si ritrovano per passeggiate e fare footing all’aria aperta. Ormai l’incuria ha quasi raggiunto il punto di non ritorno. Una bellissima zona avvolta dal verde, si ritrova in completo stato d’abbandono e avvolta dalle erbacce. Le foto testimoniano in quali condizioni è ridotta quella che dovrebbe essere una pensilina per l’attesa dei bus. Difficile che in queste condizioni gli utenti possano utilizzarla. Sarebbe interessante sapere, a questo punto cosa intenda fare l’amministrazione cittadina di Catanzaro per la risoluzione di questo problema. Stiamo parlando del capoluogo della regione e non di un paesino sperduto della Calabria.

