Lo scontro è avvenuto in via Martiri di Cefalonia nel quartiere marinaro. Una delle due vetture si è ribaltata su un lato

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in via Martiri di Cefalonia a Catanzaro. Due auto, una Fiat Seicento ed una Ford Focus, per cause ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. A seguito dell'impatto la Fiat Seicento si è però ribaltata su un fianco. All'interno dei veicolo si trovava un ventenne che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto. Il giovane è stato preso in cura dal sanitari del 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro.