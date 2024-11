La famiglia di origini napoletane ha perso nel rogo dell'auto tutti i bagagli e gli effetti personali

Brutta avventura per una famiglia napoletana venuta a Catanzaro per trascorrere le vacanze estive. Mentre erano in transito a bordo della propria auto su viale Cassiodoro, il mezzo ha improvvisamente preso fuoco. Probabilmente a causa di un corto circuito le fiamme hanno in breve tempo avviluppato l'abitacolo al cui interno si trovava la famiglia.

Illesi tutti i componenti che fortunatamente sono riusciti ad abbandonare il mezzo mentre sono andati distrutti dalle fiamme i bagagli e tutti gli effetti personali rimasti nell'auto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il mezzo e il tracciato stradale.

Luana Costa