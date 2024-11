Le fiamme hanno avvolto lo stabile fortunatamente disabitato. Sul posto i vigili del fuoco

Un gran fumo e poi le fiamme che hanno in poco tempo divorato un casolare situato nei pressi di un centro abitato. È ciò che è avvenuto a Catanzaro. Sul posto sono state inviate alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno potuto accertare come lo stabile fosse fortunatamente disabitato. All'interno sono stati ritrovati diversi materiali andati bruciati nel rogo. Sedate le fiamme si attendono adesso accertamenti per ricostruirne l'origine.

Luana Costa