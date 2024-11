Stroncato da grave malattia, il parroco aveva solo 60 anni. Le esequie domani alle 15.30

La comunità di Catanzaro – e in particolare la parrocchia di Santa Maria Assunta di Gagliano – in lutto per la scomparsa di don Dino Piraino, stroncato da una grave malattia a soli 60 anni. Il parroco, nato a Catanzaro il 22 luglio 1956, era stato ricoverato in ospedale.

La missione pastorale di don Dino

Sacerdote della diocesi di Catanzaro-Squillace dal 28 ottobre 1979 dopo i primi anni di sacerdozio come educatore e padre spirituale nel Seminario liceale interdiocesano e viceparroco nella parrocchia del Santissimo Salvatore –del quartiere catanzarese di rione “De Filippis”, ha svolto la sua missione in varie sedi. Amministratore parrocchiale di Mater Domini, periferia Ovest di Catanzaro, è stato inoltre parroco in San Giuseppe, quartiere Piano Casa, periferia Sud di Catanzaro tra il 1985 e 1990 e di Santa Maria della Pietra in Chiaravalle Centrale tra il 1990 e il 2005. Dal 2005 al 2010 è stato rettore del Pontificio Seminario regionale teologico San Pio X di Catanzaro.

Veglia di preghiera e funerali

La sua esperienza pastorale si è inoltre arricchita, dall'essere stato dal 1985 al 1991 direttore della Caritas Diocesana e Delegato Regionale Caritas dal 1987 al 1991. Le esequie si svolgeranno domani alle ore 15.30 alla Basilica dell'Immacolata Catanzaro. Nella parrocchia di Gagliano, invece, veglia di preghiera fino alle ore 12.00 di domani.