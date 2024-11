Il fumo ha invaso le carreggiate della strada rendendo difficile la circolazione

Molta paura questo pomeriggio per un incendio di vaste proporzioni sviluppatosi in via Emilia a Catanzaro. Due ore sono state necessarie alla squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale supportata da due mezzi e una squadra del distaccamento di Sellia Marina per avere ragione sulle fiamme. Il rogo sviluppatosi su un promontorio ha lambito alcune abitazioni e una concessionaria di automobili situate su viale Magna Grecia non provocando però alcun ferito. Colonne di fumo hanno invaso le carreggiate della strada rendendo necessario l’impiego di uomini per regolamentare la circolazione.

Luana Costa