Una Ford Focus, una Smart e una Fiat Seicento sono rimaste coinvolte in un incendio questa notte

Ha avviluppato tre autovetture questa notte un incendio sviluppatosi a larghetto Vitrioli a Catanzaro. Una Ford Focus, una Smart e una Fiat Seicento sono rimaste coinvolte nel rogo le cui cause sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale allertati da numerose segnalazioni da parte dei cittadini e una pattuglia della polizia. La Smart è andata completamente distrutta mentre le altre due vetture hanno riportato parziali danni. Non sono emersi elementi utili per comprendere le cause all’origine del rogo dal sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento.

Luana Costa