Momenti di paura nel primo pomeriggio in Viale Isonzo, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata al quinto piano di uno stabile.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Sellia Marina, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala.

Il rogo ha interessato il locale cucina dell’appartamento, a seguito di una sfiammata riconducibile a una fuga di gas. All’interno dell’abitazione si trovavano il proprietario, la moglie e la figlia. Solo il proprietario ha riportato ustioni.

I tre occupanti, messisi in sicurezza sul balcone, sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, accompagnati in zona sicura e quindi affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni alla struttura dell’edificio.