Data alle fiamme una catasta di traversine impiegate per la costruzione dei binari. Sul posto i vigili del fuoco, le operazioni risultano ancora in corso

Un incendio si è sviluppato alle prime luci dell'alba all'interno di un cantiere della metropolitana di superficie a Catanzaro. Alcune traversine impiegate nella costruzione delle rotaie nelle vicinanza di località Aranceto - Passo di Salto sono state date alle fiamme. Si indaga per accertare le cause del rogo, con ogni probabilità di natura dolosa. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un'autobotte.

Sul luogo dell’incendio hanno operato per tutto il corso della mattinata diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno proceduto a ricoprire la catasta con la terra per garantire il completo soffocamento delle fiamme. È stato inoltre necessario l’impiego di un elicottero della Regione Calabria. Benché le indagini siano state affidate alla Polizia, giunta per effettuare i rilievi, la natura dolosa del rogo è accertata. Tecnici dell’Arpacal hanno effettuato rilevazioni sul materiale incendiato per verificarne la tossicità. I risultati hanno fornito esito negativo, le traversine non erano state trattate con sostanze chimiche.

Luana Costa