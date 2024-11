Un vasto rogo si è esteso dalla galleria del Sansinato fino al quartiere Cavita

Emergenza senza fine. Da qualche ora a Catanzaro è in corso un rogo che partito dalla galleria del Sansinato si è esteso rapidamente verso le abitazioni del quartiere Cavita e verso viale De Filippis. Un’enorme colonna di fumo è infatti visibile all’orizzonte e da diverse ore sono al lavoro una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro supportati da una squadra boschiva. Il rogo si è rapidamente esteso interessando anche l’area alle spalle di via Lombardi. Disagi sono stati registrati, in particolare per l’intensità del fumo, per le abitazioni e per il polifunzionale della polizia.

Nonostante il dispiegamento di uomini e l’impiego di un mezzo aereo, l’incendio non accenna ad attenuarsi. Le fiamme si sono estese al punto da invadere di fumo le carreggiate della statale 280 in direzione Catanzaro. La circolazione non è stata interrotta ma si registrano disagi per gli automobilisti.

Luana Costa