Tra gli indagati l'ex direttore generale Sabrina Santagati. L'accusa è abuso d'ufficio in relazione a presunti illeciti connessi alla compravendita di un immobile a Castrolibero

Rinvio a giudizio per tutti. Così ha deciso il Gup del Tribunale di Catanzaro, Carmela Tedesco, nel corso dell'udienza tenuta questa mattina nell'ambito del procedimento che vede coinvolti gli ex vertici di Arpacal sui presunti illeciti commessi nella compravendita di un immobile a Castrolibero.

Gli imputati - l’ex commissario dell’Arpacal Sabrina Santagati, l’ex direttore amministrativo dell’ente Stefania Polimeni, l’ex dirigente del dipartimento regionale Programmazione Valeria Castracane e il dirigente dell’Arpacal Francesco Italiano - sono tutti accusati del reato di abuso d’ufficio. Diversa l’ipotesi accusatoria, invece, nei confronti dell’imprenditore cosentino Francesco Dodaro, legale rappresentante della società Efim proprietaria dell’immobile poi ceduto all’Agenzia per l’importo di due milioni e 100mila euro, che dovrà rispondere di violazione delle norme in materia d’Iva.

In mattinata la parte civile aveva chiesto di poter produrre nuova documentazione ma i legali difensori degli imputati si sono opposti alla richiesta. Il Gup ha accolto l'opposizione e in assenza di repliche si è ritirato in camera di consiglio per decidere risolvedosi per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

Luana Costa