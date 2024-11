L’uomo viaggiava a bordo di una moto. Inutili i soccorsi

Un incidente si è verificato questo pomeriggio nei pressi della rotatoria nel quartiere di Alli a Catanzaro. Un uomo di 47 anni che viaggiava a bordo di una moto, Salvatore Rotundo, ha perso la vita. A nulla sono valsi i tentativi di prestargli soccorso. L’intervento di un’ambulanza del 118 prima e dell’elisoccorso successivamente sono stati inutili. Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi.

La dinamica dell'impatto

Da una prima sommaria ricostruzione, pare che l’uomo stesse viaggiando a bordo della moto quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. Non risulta dai primi rilievi che la moto possa essere entrata in collisione con altri veicoli in transito. I primi a giungere sul luogo è stata la volante della polizia ma le competenze sul caso sono state trasferite alla polizia stradale che sta tentando di chiarire la dinamica del sinistro. L’incidente si è verificato in via Petricciolo Alli.

Luana Costa