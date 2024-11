L'agente, trasportato all'ospedale Pugliese, stava soccorrendo un mezzo in panne sulla statale

Un incidente stradale si è verificato questa sera sulla strada statale 280 in direzione Lamezia Terme nel Catanzarese. Sul posto è giunta l’ambulanza che ha soccorso due persone rimaste ferite e trasportate all'ospedale Pugliese di Catanzaro. La trafficata arteria è rimasta chiusa al traffico per consentire ai carabinieri intervenuti sul posto di effettuare i rilievi e all'Anas di sgomberare le carregiate.

La dinamica

Da una prima sommaria ricostruzione, un veicolo della polizia era in sosta sulla statale per prestare soccorso ad un’auto in panne quando un terzo mezzo sopraggiungeva andando a impattare contro la macchina della polizia. Uno dei tre agenti è stato travolto battendo la testa ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. Assieme all'agente anche il proprietario dell'auto in panne è rimasto ferito ed è stato trasportato al nosocomio cittadino. Nessuno dei due risulta essere in gravi condizioni di salute. L’uomo alla guida del mezzo che ha travolto il poliziotto è stato poi sottoposto ad alcool test risultando positivo all’esame. L’automobile è stata sequestrata.

Luana Costa