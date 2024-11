La vettura sulla quale viaggiavano tre ragazzi per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 15.50 sulla ss.106 per un incidente stradale occorso in galleria prima dello svincolo per il comune di Borgia. La vettura interessata è una Fiat 600 che per cause in corso di accertamento si è ribaltata su di un fianco dopo aver urtato il guardrail.

All'interno della vettura tre ragazzi di circa 20 anni che hanno riportato diverse escoriazioni. Nessun ferito grave. I giovani, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasferiti con due ambulanze in ospedale per controlli. Sul posto la polizia stradale e i tecnici dell'Anas per ripristinare la regolare circolazione che ha subito dei disagi.

l.c.