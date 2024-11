Continua con massimo impegno l’attività della sezione misure di prevenzione personali della divisione anticrimine della Questura di Catanzaro. I soddisfacenti risultati sono il frutto di un’attenta analisi, da parte di una task force voluta dal questore, Maurizio Agricola, delle attività condotte dal personale impegnato nel servizio di controllo del territorio, con particolare riferimento ai reati predatori.

Una task force, attivata con le finalità di assicurare un’azione ad amplissimo raggio contro ogni forma di illegalità utilizzando tutti gli strumenti che la legge fornisce come azione di prevenzione dei reati.

Nel corso del mese di aprile sono stati emessi 137 avvisi orali, 18 fogli di via obbligatorio, 4 provvedimenti di sorveglianza speciale e 4 daspo, oltre a 7 deferimenti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per inosservanza ai provvedimenti emessi dal Questore.

I provvedimenti di sorveglianza speciale emessi dal questore di Catanzaro costituiscono un deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza di genere, prima si concretizzi in azioni aggressive fisico e psicologico.