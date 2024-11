L'immobile, la cui ristrutturazione è stata curata dall'Agenzia del Demanio, passa ora dal Comune al ministero della Giustizia per un periodo di 99 anni

È stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito per 99 anni al ministero della Giustizia dell’ex Ospedale Militare da parte del Comune di Catanzaro, dove troverà nuova sede la Procura della Repubblica.

L’Agenzia del Demanio è stata promotrice del progetto di rifunzionalizzazione di questo strategico immobile cittadino e dell’attività negoziale, riuscendo a coinvolgere tutti gli interlocutori istituzionali nella condivisione di un piano di razionalizzazione delle varie funzioni giudiziarie diffuse sul territorio cittadino e svolgendo il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione di tutto l’intervento di riconversione dell’immobile.

A seguito della sottoscrizione del contratto, il procuratore Nicola Gratteri ha voluto fare da guida nel corso di una visita ai locali del complesso dell’ex ospedale militare che dopo i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adattamento curati dall’Agenzia restituiscono in tutta la sua bellezza il vecchio convento del ‘400. Come previsto dagli accordi sottoscritti il bellissimo chiostro rimarrà disponibile alla fruizione della cittadinanza.

«Si è così perfezionato - è detto in una nota stampa del Comune - l'iter avviato nel 2015 con lo scopo di dare vita a ciò che negli atti ufficiali venne denominata 'Cittadella Giudiziaria di Catanzaro' e che adesso può entrare nella sua piena operatività. L'incontro di stamane per la firma del contratto - si aggiunge - si è svolto in un clima di grande cordialità e spirito di collaborazione interistituzionale».