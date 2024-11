La gravissima emergenza epidemiologica da Covid-19 costringe a rivedere le modalità di partecipazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 nel Distretto di Catanzaro. In una nota a firma del presidente della Corte d'appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, si apprende che la sede prescelta è l'aula bunker di Lamezia Terme, dove è in corso di svolgimento il maxi processo alla 'ndrangheta vibonese, conosciuto come "Rinascita Scott".

All'inaugurazione dell'anno giudiziario, tuttavia, potranno partecipare solo alcuni protagonisti istituzionali, come si evince da una delibera approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il 22 dicembre 2021, contenente le linee guida. Nel documento del "Parlamento delle Toghe", si fa riferimento alla riduzione del numero degli interventi, riservati ai presidenti di Corte, al rappresentante del Csm, al ministro di Giustizia, al procuratore generale, al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati Distrettuale, che dovranno esaurirsi nell'arco di un'ora.

La scelta del complesso dell'ex Fondazione "Terina" di Lamezia Terme, viene giustificata dal fatto che l'aula magna della Corte d'appello di Catanzaro, è considerata inadeguata rispetto alle norme anti-contagio da osservare in udienze pubbliche, relativamente alla presenza di numerosi magistrati, in quanto il luogo in cui si celebra "Rinascita Scott", è un'area di 3.300 metri quadrati, dotata di postazioni fisse vincolate a distanza di un metro e 20 in tutte le proiezioni dell'occupante.

L'aula bunker, inoltre, può contenere circa 1000 persone. Per questo motivo, la convocazione dell'assemblea generale è prevista per le ore 10,30 del 22 gennaio 2022. Infine, il presidente Introcaso, ha disposto la sospensione delle udienze in quell'aula nei giorni 21 e 22 gennaio 2022.