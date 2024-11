I vigili del fuoco sono intervenuti al teatro per il distacco di una parte della copertura. Si registrano cartelloni pubblicitari e alberi crollati

Torna il maltempo a Catanzaro. Da questa notte il vento e la pioggia sono tornate a funestare la città. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi: nella messa in sicurezza di cartelloni pubblicitari divelti dal vento e nel ripristino della circolazione stradale a seguito di alberi precipitati al suolo. Questa mattina una squadra sta operando in via Milano a causa di un albero precipitato su un'autovettura e un'altra è impegnata al teatro Politeama, dove il forte vento ha divelto una parte della copertura. Disagi si registrano sull' intera Costa ionica. In particolare nei comuni di Sellia, Soverato e Chiaravalle.

Luana Costa