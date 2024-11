Un 59enne è stato tratto in arresto per aver usato violenza nel contento familiare

Nella mattinata odierna i militari della stazione di Simeri Crichi, su ordine dell'autorità giudiziaria, hanno tratto in arresto D.G., nato a Sellia Marina di 59 anni, residente a Simeri Crichi, dovendo lo stesso espiare la pena residua di due anni, dieci mesi e sei giorni in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro-Siano.

l.c.