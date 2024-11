Il provvedimento, emesso dalla Guardia di Finanza ha riguardato alcune attività, tra cui alcuni negozi di abbigliamento gestiti da soggetti di etnia cinese ed ambulanti

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, in esecuzione di appositi provvedimenti emessi dalla direzione regionale per la Calabria dell’Agenzia delle entrate, ha proceduto alla sospensione temporanea di sei attività commerciali, a causa della mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali ovvero rilascio di scontrino o ricevuta di importo inferiore a quello realmente corrisposto.



I provvedimenti hanno riguardato alcune attività commerciali, tra cui alcuni negozi di abbigliamento gestiti da soggetti di etnia cinese ed ambulanti, che si sono resi responsabili di quattro distinte mancate emissioni dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, nell’arco temporale di cinque anni.



La normativa vigente prevede, infatti, nei casi in cui vi siano reiterate violazioni all’obbligo di emissione del documento fiscale (quattro in un quinquennio), la chiusura dell’attività per un periodo variabile da tre giorni a un mese.