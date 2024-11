Nel corso di un servizio di controllo del territorio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto un 59enne catanzarese incensurato il quale era stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari insieme a personale tecnico di una nota società operante nel settore della distribuzione del gas.

Durante le verifiche effettuate nell’abitazione dell’uomo è emerso che il contatore del gas era ancora pienamente in funzione, nonostante la fornitura risultasse interrotta già dal 2009 a seguito di apposizione dei sigilli per morosità. I tecnici, una volta accertata la manomissione dei sigilli, hanno appurato che, oltre ad una lieve perdita di gas proveniente dal contatore, l’abitazione era stata illecitamente alimentata nel corso degli ultimi anni, causando un danno per la società quantificato in circa 8mila euro. Dopo che il personale tecnico ha ripristinato la sicurezza del contatore, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato di gas e temporaneamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

l.c.