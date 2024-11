La decisione del Tribunale di Catanzaro a seguito dell’istanza della Ristorart Toscana Srl per tre fatture da 209mila euro non pagate. Evidenziato anche un debito con l’Erario per 1,7 milioni di euro

Lo spettro del fallimento aleggia sulla Fondazione Betania onlus, «esercente, tra l’altro, l’attività di gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali». Il Tribunale di Catanzaro, infatti, ha dichiarato «l’apertura della Liquidazione giudiziale» in seguito a una istanza di fallimento proposta da Ristorart Toscana, per il «mancato pagamento della somma complessiva di 209mila euro relativa a tre fatture emesse per prestazioni eseguite in favore della Fondazione».

È stata così rigettata la tesi della Fondazione, che sosteneva di non poter fallire essendo una Onlus, cioè senza scopo di lucro ma impegnata in attività meramente assistenziali e di carattere sociale. Impostazione che non ha visto d’accordo i giudici di Catanzaro che hanno invece accolto le tesi sostenuta dal legale di Ristorart, Massimo Gallo, per il quale Betania sarebbe una onlus soltanto sulla carta e da un punto di vista fiscale, mentre nei fatti sarebbe assimilabile a un’impresa.

«Il mancato pagamento delle fatture emesse da Ristorart Toscana s.r.l. – afferma il Tribunale – rappresenta proprio la manifestazione esteriore del fatto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

E ancora: «Oltre al credito vantato dalla ricorrente, è indicativo di una situazione di dissesto conclamato (in luogo di uno stato di crisi) anche l’ingente debito erariale: dall’istruttoria compiuta d’ufficio è infatti emerso come vi siano crediti portati da cartelle esattoriali e avvisi di addebito, scaduti e dunque esigibili, che al netto di sospensioni e rateazioni ammontano a oltre 1 milione e 700mila euro».

Da qui la decisione di aprire la fase di liquidazione.