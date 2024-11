«A causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione dei genitori, in questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di 5 anni lasciati allo sbando, nonché l'ingresso di passeggini e seggiolini per motivi di spazio».



Si firma "il Comandante" il proprietario del locale, Antonio Alfieri, che sulla sua pagina facebook ha pubblicato questa locandina, ma chiarisce subito: è una provocazione nei confronti di alcuni genitori maleducati che lasciano i bambini liberi di distruggere il locale e di intralciare il lavoro dei camerieri al motto: "ah, ma sono bambini".



«La mancanza di educazione non è da parte dei bambini, ma da parte di alcuni genitori – ha spiegato Antonio Alfieri, titolare del Tortuga Pub – i quali scambiano i locali per una ludoteca, dove parcheggiare i figli e cenare in tutta tranquillità. E questo è possibile, ma nei locali attrezzati».



Una provocazione però che ha scatenato la discussione nel popolo di facebook, dividendolo tra favorevoli e contrari. Il titolare si difende e spiega alcuni episodi accaduti.



«Abbiamo trovato la bambina di un cliente in cucina - ha spiegato – e poi abbiamo dovuto cercare i genitori in sala perché non si erano resi conti che si era allontanata. Un cameriere, per evitare di colpire un bambino, si è rovesciato una pizza bollente sul braccio ed ancora, alcuni clienti sono andati via dal locale perché alcuni bambini gli lanciavano la maionese addosso».



Tra gli avventori del locale, tanti bambini tra cui uno in particolare che ha detto di trovarsi bene al Tortuga e che sono tutti gentilissimi. «Anche all’interno di un ristorante ci sono delle regole – ha detto ancora il bambino – bisogna stare seduti e composti senza disturbare chi lavora o chi sta mangiando».