Francesco Mammone era stato sottoposto ai domiciliari per motivi familiari cessati i quali è stato condotto in carcere

Ritorna in carcere Francesco Mammone tratto in arresto il 15 maggio scorso nel corso dell’operazione denominata Jonny. Mammone era stato sottoposto a fermo perché indagato per il reato di associazione mafiosa. In particolare, è sospettato di aver fatto parte della cosiddetta cosca Bruno operativa nel Comune di Vallefiorita, Amaroni e Squillace sotto l’influenza delle famiglie mafiose di Cutro ed Isola Capo Rizzuto.

Mammone, dopo la convalida del fermo, era stato sottoposto ai domiciliari per motivi riconducibili alla sua sfera familiare. L’attività del Nucleo Investigativo ha permesso di appurare che i motivi sottostanti il beneficio erano cessati. Il tutto è stato portato all’attenzione degli organi giudiziari che hanno disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere. Mammone è stato quindi prelevato dalla propria abitazione e condotto presso la casa circondariale di Siano.

