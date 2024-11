Il cucciolo era giunto al Pugliese al seguito dell’ambulanza che trasportava il suo padrone e lì è rimasto

Si sono aggravate in poco tempo le condizioni di salute del cucciolo bianco con le orecchie color caffellatte giunto all’ospedale Pugliese lo scorso martedì al seguito dell’ambulanza che trasportava il suo padrone e lì rimasto fino a mercoledì quando è stato accalappiato e portato al canile comunale di San Floro. Il cane, da due giorni in una gabbia, è abbattuto e si rifiuta di mangiare.

Preoccupazione

I veterinari, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno avvisato questa mattina la dottoressa Valentina Mileti che sin dall’inizio ha avuto a cuore le sorti del povero animale accordando l’autorizzazione per il rilascio. Lunedì mattina il cucciolo potrà tornare in libertà. Sarà temporaneamente accolto in un rifugio fin quando non si farà avanti qualcuno disposto ad adottarlo. Vane infatti si sono rivelate le ricerche effettuate nei reparti dell’ospedale per provare a rintracciare il padrone del cucciolo. Da quanto emerso la mattina di giovedì un paziente che corrisponde alle descrizioni risulta deceduto ma su questo fronte si attendono ancora conferme.

Luana Costa