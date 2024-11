Questa mattina un visitatore ha allertato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area

Un intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro si è reso necessario questa mattina al cimitero monumentale di via Paglia per la caduta di intonaco nella zona storica.

Allertati da un cittadino che si trovava a fare visita ai defunti, una squadra della sede centrale si è portata nella "Catacomba Piccola" per il distacco di una parte dell'intonaco di una trave perimetrale. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del luogo e ad eliminare le ulteriori parti in imminente pericolo di caduta a salvaguardia della pubblica incolumità.

I calcinacci caduti hanno danneggiato alcuni arredi funebri dei loculi situati nelle vicinanze. Non si registrano danni a persone.

l.c.