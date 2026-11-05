Intervento di soccorso in corso in via Carlo V, a Catanzaro, dove una persona è precipitata in un dirupo situato al di sotto della linea ferroviaria locale.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro impegnate nelle operazioni per raggiungere il malcapitato.

La persona è viva e cosciente. A breve si aggiungerà alle operazioni l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, per supportare le attività di recupero.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, è stata temporaneamente interrotta la circolazione ferroviaria locale. Chiusa al transito veicolare anche via Carlo V, nel tratto interessato dall’intervento.

Le operazioni di soccorso sono in corso.