Bianco e con le orecchie caffellatte è giunto ieri mattina all’ingresso del nosocomio cittadino dov’è ricoverato il suo amico umano

Da ieri attende alla porta d’ingresso il suo amico umano ricoverato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di un cane di grossa taglia, bianco e con le orecchie caffellatte, che ha conquistato in poco tempo l’amore dei passanti e dei dipendenti della struttura sanitaria. Lo hanno accolto al corpo di guardia, dove lo sfamano e gli tengono compagnia in attesa che il suo amico umano sia dimesso. Pare che l’animale abbia seguito l’ambulanza che ha trasportato il suo padrone fino all’ospedale e qui sia rimasto in attesa di rivederlo. Tutti si sono dati da fare per accudirlo e c’è anche chi ha affisso un cartello per evitare che l’accalappiacani possa portarlo via.

Luana Costa