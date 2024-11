Il cadavere di un giovane è stato ritrovato questa mattina in via Corrado Alvaro a Catanzaro. Si tratta di un uomo di circa 30 anni, trovato riverso in terra in una strada secondaria e poco trafficata ma limitrofa ad un centro abitato. Il giovane non aveva con sé i documenti per cui non si è ancora proceduto all’identificazione del corpo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Catanzaro, che hanno al momento bloccato il traffico sulla strada per consentire agli investigatori e al medico legale di effettuare i primi rilievi sul cadavere. Si esclude per ora che la morte possa essere avvenuta a causa di una aggressione subita dal giovane, il corpo non riporta infatti lesioni tali da far pensare ad una morte violenta.

Con ogni probabilità per comprendere le cause del decesso l’autorità giudiziaria disporrà l’esame autoptico sul corpo del giovane.