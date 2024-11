Ignoti hanno dato alle fiamme un mucchio di fogliame e sterpi a pochi metri dal corso d'acqua

Una vasta colonna di fumo visibile da più punti della città si è innalzata questo pomeriggio dalle sponde del fiume Corace a Catanzaro. All'origine dell'incendio fogliame e ceppi di albero di ulivo che ignoti hanno scaricato e dato alle fiamme in prossimità del corso d'acqua. Diverse le segnalazioni pervenute alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco che sono intervenuti per sedare il rogo. Le fiamme sono al momento sotto controllo e non hanno causato danni.

Luana Costa