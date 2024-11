Il furto ha provocato un inseguimento lungo viale Brutium dove, all’altezza della funicolare, il camion veniva definitivamente bloccato da due pattuglie della squadra volante

Nella giornata di domenica veniva segnalato tramite i carabinieri il furto di un camion Iveco presso i mercati generali a Catanzaro. Poco dopo giungeva al 113 la segnalazione di un sinistro stradale sul ponte Nalini nel quartiere marinaro causato dallo stesso camion che aveva danneggiato un’autovettura Mercedes. L’azione sinergica delle due sale operative della polizia di stato e dell’arma dei carabinieri, permetteva a questi ultimi di intercettare e inseguire il veicolo rubato, ma il ladro incurante dell’intimazione all’alt, proseguiva nella folle corsa cercando di speronare l’autovettura di servizio dell’arma e creando grave pericolo per gli altri utenti della strada.

L’inseguimento giungeva in viale Brutium dove, all’altezza della funicolare, il camion veniva definitivamente bloccato da due pattuglie della squadra volante. L’autore del furto veniva identificato per R.U.F., originario di Soverato di 28 anni, e residente a Catanzaro, con numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, nonché attualmente sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e sprovvisto della patente di guida poiché revocata dal 2015. R.U.F. è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente. Nel rito per direttissima l’arresto è stato convalidato.

