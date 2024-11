Nell'impatto è rimasta ferita una ragazza che ha riportato ferite al volto e agli arti inferiori. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale invasa da carburante

Scontro tra autovetture sulla strada statale 180 che collega i comuni di Cropani e Sersale nel catanzarese. Due i mezzi coinvolti nel sinistro, una Citroen Xsara Picasso e un furgone Iveco. Ad avere la peggio l'autovettura alla cui guida c'era una donna con la figlia rimasta incastrata tra le lamiere.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Sellia Marina per mettere in sicurezza le carreggiate e la sede stradale invasa dal carburante fuoriuscito al momento dell'impatto dal furgone. La giovane è stata presa in cura da un'ambulanza del 118 avendo riportato ferite al volto e agli arti inferiori. Si registrano dsagi alla circolazione.