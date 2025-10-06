L’incidente si è verificato questa mattina in via Gioacchino da Fiore tra una Fiat Panda e una Citroen C5: feriti anche una donna e i due figli. Le persone coinvolte sono tutte state trasferite al pronto soccorso

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Catanzaro nel sottopasso di via Gioacchino da Fiore. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione, si tratta di una Fiat Panda e una Citroen C5.

Definite gravi le condizioni del conducente della Fiat, il giovane è stato estratto dalle lamiere dell'auto da una squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto. Ferite anche la madre e i due bambini a bordo della Citroen. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Disagi alla circolazione, l'incidente ha provocato lunghe code in ingresso e uscita dalla città.