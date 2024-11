Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro che ha coinvolto due auto, provocando due feriti e un decesso

Due macchine sono rimaste coinvolte in un sinistro sulla strada statale 280 in direzione Catanzaro. Immediatamente dopo l’uscita di Marcellinara tra le gallerie due autovetture per cause ancora in corso di accertamento sono entrate in collisione. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una del distaccamento di Lamezia Terme e una del comando provinciale di Catanzaro. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Secondo quanto emerso nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte più persone: un uomo, Filiberto Vergata, 69 anni, che risulta deceduto, una donna, 39 anni, e un bambino di 2 anni, questi ultimi due trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro.

Luana Costa