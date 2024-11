L'incidente è avvenuto in via Busento. Coinvolta anche una coppia di anziani e una bambina. Sul posto la polizia e vigili del fuoco. Disagi per la circolazione

Un incidente stradale è avvenuto in serata in via Busento a Catanzaro. Due le vetture coinvolte: una Opel Insigna ed una Renault Clio. Nello scontro è rimasto ferito il conducente della Clio, un 35enne. Il giovane estratto dalla vettura dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, è stato preso in cura dal personale sanitario dell’ambulanza e trasportato successivamente in ospedale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una coppia di anziani ed una bambina che si trovavano all’interno della Opel Insigna affidati alle cure della seconda ambulanza, giunta successivamente. Sul posto è intervenuta la polizia locale per accertare la dinamica. Si sono registrati disagi per la viabilità.

l.c.