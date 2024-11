Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Il motociclista ha riportato numerose ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso

Un incidente stradale si è verificato in serata in viale Crotone a Catanzaro. L'impatto ha coinvolto una vettura e una moto. Ad avere la peggio il conducente della moto che ha riportato numerose lesioni ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio. Illesi invece i passeggeri a bordo dell'autovettura, due adulti e un bambino, che non hanno riportato ferite. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza i mezzi. Si registrano lunghe code e disagi per la viabiltà.

Luana Costa