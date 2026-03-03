I carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne del posto trovato in possesso di un ingente quantitativo di sigarette di illecita provenienza. La merce era occultata in un deposito di proprietà dell’uomo.

Le indagini, condotte in sinergia con i colleghi della Stazione di Palizzi Marina (Reggio Calabria), erano scattate a seguito di un furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì all’interno di un bar di Palizzi, da cui erano state sottratte numerose stecche di sigarette.

I carabinieri, monitorando i movimenti sospetti del 42enne nelle 24 ore successive, hanno eseguito una perquisizione domiciliare e in un magazzino, rinvenendo quasi 2.000 pacchetti di sigarette, per un valore commerciale stimato in circa 30.000 euro. Gli accertamenti hanno confermato la corrispondenza con la refurtiva sottratta a Palizzi.

All’uomo è stato contestato il reato di ricettazione e, al termine del giudizio di convalida, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Catanzaro. Tutta la merce recuperata è stata sottoposta a sequestro. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.