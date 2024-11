Padre e figlio, di 79 e 40 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Catanzaro lido per detenzione illegale di armi

CATANZARO - Un uomo, Vitaliano Tassone, di 79 anni, ed il figlio Gaudenzio, di 40, sono stati posti ai domiciliari a Catanzaro dagli agenti del commissariato di Lido per detenzione illegale di armi. I poliziotti hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione dei Vitaliano dove hanno trovato numerose armi e munizioni. In particolare gli agenti di polizia hanno trovato nelle loro residenze a Santa Maria, un fucile semiautomatico, un fucile sovrapposto, uno a canne mozze ed uno ad aria compressa, 38 munizioni e una pistola Beretta. Le armi era nascoste in un armadio ed ora saranno sottoposte ad accertamenti balistici.

“C’è il grande lavoro compiuto dal Commissariato di Catanzaro Lido alla base del successo dell’operazione di polizia giudiziaria portata a termine ieri nel capoluogo di regione”. Ha sottolineato il questore di Catanzaro Vincenzo Carella che ha aggiunto “ stiamo verificando la provenienza per cercare di capire se le stesse armi sono state precedentemente utilizzate in altri episodi delinquenziali, ma stiamo anche cercando di individuare la destinazione d’uso”.

“Da tempo, ormai – ha concluso il questore – la presenza massiccia e costante dei nostri uomini in quelle zone ha messo sotto pressione gli ambienti malavitosi e l’odierna operazione è frutto proprio di quel lavoro di controllo del territorio e osservazione dei fenomeni ai margini della legalità”.