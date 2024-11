È stata eseguita un’operazione interforze volta al contrasto della merce contraffatta

Verbali per un totale di 37mila euro e sequestro di prodotti ortofrutticoli sprovvisti di autorizzazione e di merci contraffate, sono il risultato dell’ampia operazione eseguita su input del sindaco Sergio Abramo, nel quartiere Lido dalla Polizia locale col supporto della compagnia di Catanzaro dei carabinieri e dell’Asp.

Gli agenti della sezione commerciale dei vigili urbani, diretti dal Franco Basile con il coordinamento del comandante del corpo, Antonio Salerno, unitamente agli uomini dell’arma, comandati dal capitano Antonino Piccione, e del personale dell’Azienda sanitaria provinciale, coordinato da Francesco Faragò, si sono concentrati sulla vendita abusiva in piazza Garibaldi e sul lungomare.

Nello specifico, la Polizia locale ha elevato verbali per 17mila euro a venditori abusivi di prodotti ortofrutticoli. La merce sequestrata, della quale non è stata possibile tracciare la provenienza, verrà inviata al macero. Sulla stessa merce posta sotto sequestro il personale dell’Asp ha elevato verbali per 20mila euro. Nel corso del blitz sono state anche sequestrate merci contraffatte per un valore complessivo di circa 6mila euro.

l.c.