È Luisa Latella il nuovo prefetto di Catanzaro. Mercoledì l’incontro con i rappresentanti degli organi d’ informazione

Catanzaro - Si è insediato, oggi, il nuovo prefetto di Catanzaro, Luisa Latella. Il nuovo prefetto del capoluogo, nominata dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre scorso, è stata accolta al suo arrivo in Prefettura dal viceprefetto vicario, Osvaldo Caccuri, e dagli altri due viceprefetti in servizio nell'ufficio, Costanza Pino, capo di gabinetto, e Salvatore Fortuna, dirigente dell'Ufficio elettorale. Dopodomani, mercoledì, alle 10.30, il prefetto Latella incontrerà i rappresentanti della stampa.



Sessant’anni, originaria di Reggio Calabria, Luisa Latella, dal 1982 è nell’Amministrazione dell’Interno. La sua lunga esperienza professionale l’ha portata a svolgere vari ruoli e funzioni. Inizia la sua carriera a Roma come funzionaria del Dipartimento della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Dopo arriva il trasferimento nella Prefettura di Reggio Calabria, dove è stata, via via, funzionaria, capo di gabinetto e infine prefetto vicario.



Tornata nella Capitale, ha lavorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Commissariato per i Beni confiscati alla criminalità organizzata. Nel settembre del 2008 viene nominata prefetto e si occupa di emergenza ambientale prima a Roma, nel Commissariato istituito presso la Presidenza del Consiglio, e poi ad Acerra (Napoli). Dal 2009 al 2012 è stata prefetto di Vibo Valentia e poi, fino alla nomina a Catanzaro, prefetto di Foggia, dove adesso le è subentrata l’ex prefetto di Crotone, Maria Tirone. Luisa Latella prende il posto, come prefetto di Catanzaro, di Raffaele Cannizzaro, che ha assunto lo stesso incarico ad Ancona.