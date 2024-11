Nei giorni scorsi a Catanzaro, lungo Viale Isonzo, si era verificato un violento sinistro stradale con feriti, a seguito del quale una donna, in transito con la propria auto, si era fermata per prestare soccorso. Il suo gesto di solidarietà tuttavia le era costato caro poiché, una volta ritornata a bordo dell’autovettura, si era accorta che le era stata rubata la borsa contenente il portafogli con effetti personali e delle carte di credito. Denunciato il furto al comando della stazione dei carabinieri di Santa Maria, i militari si sono immediatamente messi al lavoro per identificare i responsabili i quali, come riferito dalla vittima successivamente, nel frattempo avevano altresì prelevato 600 euro mediante l'utilizzo di una carta di credito, alla quale, incautamente, era stato attaccato un biglietto con su scritto il codice pin.

All’esito degli accertamenti del caso, e anche a seguito della visione di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno potuto inconfondibilmente riconoscere in tre soggetti, tutti già noti alle forze dell’ordine, coloro che avevano effettuato il prelievo. Si tratta di F.K.P. e D.S., entrambi 23enni, deferiti per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito insieme a Passalacqua Cosimo Damiano, 22enne, pregiudicato, il quale è stato altresì tratto in arresto poiché, sebbene sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Catanzaro, ne violava le prescrizioni per aver commesso i predetti reati, peraltro perpetrati in un orario in cui non avrebbe neanche potuto trovarsi fuori dalla propria abitazione.

l.c.