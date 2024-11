Un uomo di 40 anni è rimasto ferito nel ribaltamento del mezzo di cui era alla guida

Un incidente stradale si è verificato in viale Europa a Catanzaro. Per cause ancora in corso d’accertamento un tir si è ribaltato finendo la sua corsa fuori strada. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso al conducente del mezzo. Si tratta di un uomo di 40 anni di Catanzaro, T. R., che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. Dai primi accertamenti il conducente non ha riportato ferite gravi. All’ospedale sta effettuando le analisi del caso.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia stradale, il tir che trasportava 200 quintali di meloni si trovava in transito su viale Europa e presumibilmente diretto al mercato agroalimentare a Germaneto. Nel compiere la manovra sulla rotatoria che conduce all’università e alla cittadella regionale, a causa forse della velocità e del pesante carico, il mezzo si è squilibrato accasciandosi su un lato. L’automezzo non ha creato disagi alla circolazione. L’Anas ha richiesto l’intervento di un’autogru per rimettere sulla carreggiata il tir.

Luana Costa