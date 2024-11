Numerosi controlli antidroga sono stati eseguiti dalla Polizia in città in particolare nei pressi degli istituti scolastici e nella zona della stazione ferroviaria di Lido

Nelle giornate del 3 e 4 febbraio la squadra mobile di Catanzaro con l’ausilio di alcuni equipaggi del reparto prevenzione crimine Calabria “Centrale” Vibo Valentia, del personale della squadra volante della questura, dell’unità cinofila della questura di Reggio Calabria nell’ambito del progetto nazionale “pusher” finalizzato al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti ha svolto un’intensa attività operativa con numerose perquisizioni personali e domiciliari a soggetti già noti alle forze dell’orine, controlli in esercizi pubblici e in luoghi ritenuti a rischio per la commissione di reato connessi alla droga conseguendo rilevanti risultati.

Controlli nei pressi delle scuole. In particolare, nella mattina del 3 febbraio l’attività di contrasto posta in essere dalla Polizia di Stato ha riguardato le adiacenze di alcuni istituti scolastici della città di Catanzaro; nella circostanza il personale della squadra mobile ha tratto in arresto P. M. di 25 anni sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti ad una minore di 18 anni. L’uomo a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti marijuana. Nella sua abitazione sono stati poi rinvenuti altre 8 dosi e altro stupefacente, già polverizzato, per un peso complessivo di 8,7 grammi. L’arrestato al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari.

Gli altri deferimenti. Nella stessa giornata ulteriori controlli sono stati effettuati nella zona della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, zona notoriamente frequentata da soggetti di nazionalità straniera e rom, dediti alla cessione di sostanze stupefacenti che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria perché ritenuti responsabile del reato di detenzione illegale di sostanze stupefacente di F. R. S di 26 anni trovato in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di due involucri in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 11,59 grammi nonché un bilancino di precisione abilmente occultati in un comodino nella propria camera da letto. Deferito inoltre L. L. A. di 25 anni trovato in possesso di marijuana per un peso complessivo di 9,10 grammi.