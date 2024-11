I malviventi, dopo un folle inseguimento, si sono dileguati abbandonando i veicoli sui quali viaggiavano. Si cerca di risalire all’identità dei soggetti

E’ durato circa nove chilometri l’inseguimento dei Carabinieri di Catanzaro e Soverato nei confronti di un’autovettura che, la notte scorsa, si era data alla fuga alla vista degli uomini in divisa. Era l’1:25 circa quando un’autoradio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Soverato, nel corso del proprio servizio di pattuglia in località Giropaco, presso un’area di servizio sulla Strada Statale 106, ha notato due veicoli sospetti, una monovolume ed un furgone, in sosta di fronte ad un Bar Tabacchi.

Alla vista dei militari, mentre il furgone, privo di conducente, è stato abbandonato sul posto, la monovolume, con diversi uomini a bordo, alcuni dei quali a volto coperto, si è data immediatamente alla fuga a forte velocità imboccando lo svincolo della Statale in direzione del capoluogo.

L’auto slanciata a folle velocità ha quindi raggiunto Catanzaro Lido e, nonostante i tentativi dei militari, gli uomini a bordo sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il veicolo sul quale viaggiavano è stato abbandonato con il motore acceso in un vicolo stretto tra i palazzi popolari del quartiere Pistoia.

A bordo rinvenuti numerosi strumenti idonei allo scasso di serramenti, quali piedi di porco, scalpelli e cacciaviti, nonché guanti e diversi passamontagna.

Le successive attività di sopralluogo nell’area del primo intervento hanno permesso di appurare che la saracinesca dell’esercizi­o commerciale, presso il quale i malviventi erano stati inizialmente notati, era stata solo parzialmente forzata: l’intervento della pattuglia aveva perciò scongiurato l’intrusione dei banditi all’interno della tabaccheria. I due veicoli abbandonati, risultati oggetto di furto, sono stati posti sotto sequestro mentre sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità dei soggetti.