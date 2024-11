Un uomo si è introdotto in una sala dove si stava svolgendo un corso di aggiornamento portando via una borsa

E' stato sventato grazie alla prontezza di riflessi della consigliera comunale Manuela Costanzo e al tempestivo intervento della polizia il tentativo di sottrarre una borsa all'interno dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio a Catanzaro. Questa mattina al quinto piano del nosocomio era in fase di svolgimento un corso di aggiornamento quando qualcuno introdottosi in sala è riuscito a portare via una borsa. E' stata immediatamente contattata la polizia, e grazie anche al supporto fornito dalla consigliera comunale presente al corso, si è riusciti ad identificare l'uomo e a riconsegnare al legittimo proprietario la borsa. L'uomo risulta in stato di fermo.

Luana Costa